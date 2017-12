Israël rejoint Power Africa

Israël et les Etats-Unis via l’USAid signeront lundi à Jérusalem un accord afin de permettre aux entreprises israéliennes de profiter des opportunités du programme ‘Power Africa’.

Il s’agit d’une initiative lancée en juillet 2013 en Tanzanie, par président américain Barack Obama pour permettre un meilleur accès à l’énergie dans six pays africains: Tanzanie, Kenya, Ethiopie, Ghana, Libéria, Nigéria.

Coordonné par l’Agence de coopération US, le programme a l’ambition de connecter 60 millions de ménages au réseau électrique d’ici 2030 et d’augmenter la capacité installée de plus de 30 000 MW d’ici à la même période en Afrique subsaharienne, où les deux-tiers de la population n’ont pas accès à l’électricité.

Initialement, l’accord aurait du être signé à Lomé en octobre à l’occasion du Sommet Afrique-Israël qui a été reporté.