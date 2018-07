15% des budgets nationaux consacrés à la santé

L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), qui dépend de la Cedeao, a fêté lundi ses 31 ans à Kara.

L’OOAS a pour objectif d’offrir le niveau le plus élevé en matière de prestation de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l’ harmonisation des politiques des Etats Membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les pays de la Cedeao et les pays tiers, en vue de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes de santé de la sous-région.

Stanley Okolo, le directeur général de l’OOAS a visité le CHU de Kara où l’approche contractuelle vient d’être lancé pour permettre une meilleure gestion de l’établissement et une meilleure qualité des soins.

Il a souhaité que les chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao mettent en œuvre tout ce qui est possible pour que le secteur de la santé représente 15% des budgets nationaux. On en est encore loin.

‘Le gouvernement togolais s’inscrit dans cette logique’, a déclaré le ministre de la Santé, Moustapha Mijiyawa, sans toutefois donner de date butoir pour atteindre l’objectif fixé par l’OOAS.