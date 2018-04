Alliance contre l'extrémisme

Robert Dussey et Noël Nelson Messone cet après-midi à Lomé

Un sommet conjoint Cédéao-CEEAC sur la paix, la radicalisation et l'extrémisme violent aura lieu prochainement à Lomé.

L’annonce officielle a été faite vendredi par les ministres des affaires étrangères du Gabon et du Togo, respectivement Noël Nelson Messone et Robert Dussey.

Pour le chef de la diplomatie gabonaise, 'la paix et la sécurité sont les préalables du développement économique et social du monde en développement (…) Une première rencontre a déjà eu lieu au Cameroun et ce sommet, permettra de prendre de nouveaux engagements, a-t-il déclaré.

Les détails pratiques de la rencontre devraient être communiqués dans les jours à venir.

Le sommet pourrait rassembler une vingtaine de chefs d’Etat dans la capitale togolaise.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale comprend 11 pays parmi lesquels l’Angola, le Gabon, la RDC, le Rwanda, le Burundi ou encore le Cameroun.