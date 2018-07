Guinée Bissau et transhumance au menu du Conseil

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a présidé samedi à Lomé la 40e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Il avait à ses cotés Jean-Claude Brou, le président de la Commission.

Les participants ont pris lecture du mémorandum sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, notamment en Guinée Bissau.

Dans ce pays en proie à une forte instabilité, ‘la situation a évolué très favorablement grâce à la médiation menée par le président Faure Gnassingbé. A ce jour toutes les recommandations sont bien respectées par tous les acteurs’, a indiqué Kadangha Limbiyè Bariki, le chef du Comité d’administration et des finances de la Cedeao.

La question togolaise a également été abordée. M. Bariki a indiqué que les deux facilitateurs mandatés par l’organisation travaillaient sur le dossier. ‘

‘Les deux présidents (de Guinée et du Ghana, ndlr) sont en train de réfléchir et dans les jours nous aurons aurez une solution positive pour tout le monde’, a-t-il précisé.

Le Conseil a enfin abord débattu sur l’opérationnalisation des centres maritimes multinationaux de coordination et sur la transhumance.

Le Conseil de médiation et de sécurité regroupe les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères des Etats membres.

Cet organe est chargé de prendre, au nom de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, les décisions liées à la paix et la sécurité et de mettre en œuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région.