Initiatives diplomatiques et réformes structurelles

Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussey

Le sommet de la Cédéao qui s’est déroulé dimanche au Liberia a convenu d’inviter le roi du Maroc et ses homologues tunisien et mauritanien lors de la prochaine conférence qui aura lieu en décembre à Lomé, indique un communiqué de l'organisation.

A la Mauritanie, ancien Etat membre, les dirigeants de la Cédéao ont demandé de présenter une requête de réadmission et ont accordé le statut d’observateur à la Tunisie.

S’agissant du Maroc, ‘ils lui ont donné leur accord de principe pour son adhésion à la Communauté, en raison des liens forts et multidimensionnels de coopération avec l’Afrique de l’Ouest’, indique le texte.

La Commission devra examiner les implications d’une telle adhésion conformément aux dispositions du Traité et soumettre les résultats à la prochaine session.

Lors des travaux, les pays membres ont décidé de réduire de 15 à 9 le nombre des Commissaires et à 18 celui des postes statutaires dans l’ensemble des institutions de la Cedeao.

Au plan sécuritaire, le sommet a décidé de proroger pour 3 mois le mandat de la Mission de la Cédéao en Guinée-Bissau (ECOMIB) ; et pour 12 mois, celui de la Mission de la Cédéao en Gambie (ECOMIG).

Concernant la situation économique et de la mise en œuvre des programmes d’intégration régionale, les leaders ouest-africains se sont félicités des perspectives encourageantes.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont salué la participation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sommet et noté les nombreuses réalisations d’Israël, notamment dans le domaine de l’agriculture, de la gestion des ressources en eau, des innovations technologiques, de l’énergie et de la sécurité, saluant en même temps la disponibilité manifestée par le gouvernement israélien à apporter son appui au développement de l’espace Cédéao.