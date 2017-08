La libre circulation conduira à l'intégration

Une délégation de députés du parlement de la Cédéao actuellement en session à Lomé, se rendra dimanche et dans le courant de la semaine aux postes-frontières Togo/Ghana et Togo/Bénin afin de toucher du doigt la réalité de la circulation des personnes et des biens.

Une libre circulation qui reste encore très chaotique, a reconnu samedi Moustapha Cissé Lo, le président du Parlement.

A la tête de la Cédéao, Faure Gnassingbé entend en faire l’une des priorités.

‘J’ai promis aux chefs de l’Etat de notre organisation de visiter les deux frontières. Je conduirai personnellement une délégation pour m’enquérir de l’état d’avancement du processus d’intégration’, a indiqué Moustapha Cissé Lo.

Si l’intégration est si difficile à mettre en place, c’est en raison des obstacles qui subsistent dans l’application des directives relatives à la libre circulation.