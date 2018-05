La monnaie unique est sur les rails

Jean-Claude Brou, le nouveau président de la Commission de la Cédéao, a présenté vendredi devant les membres du Parlement de l’organisation son plan stratégique.

Il s’est félicité de la vision commune du Parlement et de la Commission sur les grandes questions relatives à l’intégration et à l’introduction progressive de la monnaie unique.

‘Nous voulons parvenir à une communauté des peuples, une communauté prospère et stable, une gouvernance politique positive, et un développement social et humain qui soit complet’, a-t-il déclaré.

La Cédéao est actuellement présidé par Faure Gnassingbé.