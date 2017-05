Le Premier ministre israélien participera au sommet de Monrovia

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participera le 4 juin prochain à Monrovia (Liberia) au sommet de la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), a annoncé jeudi soir son cabinet.

Il répond ainsi à une invitation lancée par la Communauté en décembre dernier.

M. Netanyahu ne séjournera que quelques heures sur place, le temps de rencontrer un certain nombre de dirigeants et de prononcer un discours axé sur la coopération économique entre son pays et les Etats membres de l’organisation régionale.

Le chef du gouvernement israélien sera de retour en octobre au Togo pour prendre part au premier sommet Afrique-Israël qui rassemblera cette fois l’ensemble des pays du continent. Il y sera question de sécurité, de développement et de nouvelles solutions technologiques pour l'agriculture, la santé ou l'éducation.

La Cédéao comprend 15 pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra-Leone et Togo.