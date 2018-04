Le dialogue, rien que le dialogue

Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), a ouvert samedi à Lomé les travaux de la session extraordinaire de l’organisation régionale.

La situation politique en Guinée Bissau domine les travaux.

‘Il importe que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Les populations peuvent compter sur le Cédéao qui continuera à promouvoir la stabilité’, a déclaré M. Gnassingbé.

Le chef de l’Etat togolais a a prôné la discussion pour régler les différends.

‘Par le dialogue et par la négociation, les groupes et les Etats, tiendrons éloignés la violence et le radicalisme’, a-t-il dit.