Les rouages essentiels de l'organisation

Le Togo assure depuis le début du mois de juin la présidence tournante de la Cédéao. Faure Gnassingbé a présenté il y a quelques jours sa feuille de route. Lutte contre l’extrémisme, libre circulation, politique de santé, telles sont ces priorités pour son mandat d’un an.

Samedi, son ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, accompagné par le président de la Commission de la Cédéao Marcel Alain de Souza a fait le tour des institutions communautaires dans le siège est à Lomé.

Les deux hommes se sont rendus à la BIDC (Banque d'investissement et de développement de la Cédéao), à l’ARAA (Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation) et au bureau du PPDU ( Unité de préparation et de développement des projets d’infrastructure).

Autant d’organes très actifs dans les projets de la Communauté économique en faveur de la croissance et du développement.