Liberia : ‘Scrutin pacifique, transparent, libre et juste’

Le chef des observateurs de la Cédéao, l'ancien président du Ghana John Dramani Mahama, a salué mercredi ‘La tenue pacifique’ du second tour de l'élection présidentielle au Liberia, à la veille de la publication de premiers résultats.

La Commission électorale nationale (NEC) a indiqué mercredi qu'elle ‘commencerait jeudi à publier les résultats provisoires’, sans préciser d'horaire, du scrutin qui a opposé mardi l'ancienne étoile africaine du football et sénateur George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai.

Jusqu'ici, aucun résultat ou taux de participation n'ont été annoncés officiellement.

Toutefois, selon M. Mahama, après un démarrage lent dans la matinée, la participation ‘s'est améliorée pour atteindre environ 55% en fin de journée’.

La mission de la Cédéao a pris ‘note avec satisfaction de la tenue pacifique du scrutin.

Elle encourage étalement la NEC à publier ‘rapidement’ les résultats provisoires ‘afin d'éviter de créer de l'anxiété parmi la population’.

‘La main sur le cœur’, M. Mahama a déclaré que le scrutin s'était jusqu'à présent déroulé de manière ‘pacifique, transparente, libre et juste’.

Dans son communiqué, la mission de la Cédéao félicite les deux candidats pour avoir agi en ‘hommes d'Etat’ et pour leur ‘conduite exemplaire’. Elle salue également les 18 autres candidats du premier tour et les partis pour avoir mené un ‘combat politique sain’, alors que le Liberia n'a pas connu d'alternance politique entre deux présidents élus depuis plus de 70 ans.

La mission de la Cédéao appelle MM. Boakai et Weah à ‘accepter avec grâce la volonté du peuple’ et à utiliser exclusivement des moyens légaux en cas de contestation.

La Cédéao est actuellement présidée par Faure Gnassingbé.