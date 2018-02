Nomination des nouveaux commissaires

Lomé a accueilli pendant deux jours la 18e session extraordinaire du conseil des ministres de la Cédéao.

Une réunion essentiellement destinée à l’audition des candidats aux postes statutaires de l’organisation.

Deux jury, le premier présidé par le Togo et le second par le Mali, ont reçu les candidats, à raison de 3 par poste et par pays.

Au terme de ce processus, 17 nouveaux fonctionnaires statutaires (14 commissaires, 2 directeurs généraux, 1 auditeur général) ont été soumis à l’approbation du conseil des ministres présidé par Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères.

Le Togo obtient le Département du commerce, des douanes et de la libre circulation et celui en charge du Giaba (Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest).

Les nouveaux commissaires prendront leur fonction le 1er mars 2018.

L’organisation ouest-africaine est actuellement présidée par le Togo

Les nouveaux Commissaires

Mme Finda Koroma (Siéra Léone) : Vice-présidente

Général Francis Béhanzin (Bénin) : département affaires politiques, paix et sécurité

Mme Siga Fatima Jagne (Gambie) : département affaires sociales et genre

Docteur Kofi Konadu Apraku (Ghana) : département des politiques macroéconomiques et de la recherche économique

Mamadou Traoré (Mali) : département industrie et promotion du secteur privé

Léopoldo Amado (Guinée-Bissau) : département éducation, science et culture

James Frempong (Ghana) : auditeur général

Pierre Ouédraogo (Burkina Faso) : département télécommunications et technologie de l’information

Benedict Roberts (Libéria) : département administration générale et des conférences

Douka Sadikou (Niger) : département énergie et mines

Mouhamed Nour-Dine Assindoh (Togo) : Giaba

Professeur Stanley Okolo (Nigéria): OAAS

Mme Halima Ahmed (Nigéria) : département finances

Pathé Gueye (Sénégal) : département infrastructures

Tèi Konzi (Togo) : département commerce, douanes et libre circulation

Sankaré Sékou (Guinée) : département agriculture