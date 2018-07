Mobilisation du plus grand nombre

Le sommet conjoint Cedeao-Ceeac consacré à la lutte contre le terrorisme, les extrémismes et la radicalisation s’est ouvert lundi à Lomé en présence d’une vingtaine de chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

‘Il est impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour faire face à ces menaces afin de garantir la paix et la sécurité de nos populations. Par la tenue ce sommet, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j’en suis certain, marquera l’histoire de nos deux communautés. Je suis convaincu que la détermination que nous partageons nous tous guidera vers des décisions courageuses, ambitieuses et concrètes pour que ce sommet marque notre histoire commune’, a déclaré Faure Gnassingbé, président en exercice de la Cedeao, à l’ouverture des travaux.

Le leader togolais a appelé l’Union africaine, les Nations Unies et les partenaires internationaux, à rejoindre la mobilisation.

Le sommet s’achèvera dans la soirée.