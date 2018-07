Réunion du Conseil de médiation et de sécurité à Lomé

Lomé accueille ce samedi une session du Conseil de médiation et de sécurité de la Cedeao. L’organisation ouest-africaine est actuellement présidée par Faure Gnassingbé.

Les ministres se retrouveront eux dimanche à l’hôtel du 2 février.

Le Conseil de médiation et de sécurité regroupe les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères des Etats membres.

Cet organe est chargé de prendre, au nom de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, les décisions liées à la paix et la sécurité et de mettre en œuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région.