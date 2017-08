Les échanges commerciaux intra-communautaire dans l’espace Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) s’établissent à 15 milliards de dollars en 2016, a indiqué Alain Marcel de Souza, le président de la Commission de la Cédéao.

Mais le volume pourrait être beaucoup plus importants si tous les obstacles étaient levés, a-t-il ajouté. Cela signifie qu’il faut des économies plus compétitives et la libre circulation des biens et des personnes qui n’est pas encore une réalité.

La Cédéao représente un marché de 320 millions de consommateurs avec des pays puissants comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

La question de libre circulation est justement l’une des priorités de Faure Gnassingbé qui assure la présidence de l’organisation régionale depuis quelques mois.