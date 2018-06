Un marché unique de l'électricité

Le ministre béninois du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, a procédé vendredi à Cotonou au lancement du marché régional de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest, en présence de 13 ministres en charge de l'Energie des pays membres de la Cedeao, dont celui du Togo.

L'intégration régionale du secteur électrique dans un marché unifié permettra aux populations des Etats membres de bénéficier d'un approvisionnement électrique régulier, fiable et à un coût compétitif, a souligné Jean-Claude Houssou, le ministre de l’Energie du Bénin.

Avec un taux moyen d'accès à l'électricité de moins de 40%, les pays de la Cedeao demeurent encore très faiblement desservis, comparé à la moyenne observée de 97% pour les pays d'Asie de l'Est et Pacifique ou de 98% pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Le Togo a lancé il y a quelques jours sa stratégie énergétique dont l’objectif est de parvenir à un taux de couverture de 100% en 2030.