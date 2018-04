Le président Faure Gnassingbé a salué mardi la nomination d’un Premier ministre de consensus en Guinée Bissau.

‘Cette décision telle que recommandée par le dernier sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Cédéao est une étape importante vers l'apaisement en Guinée-Bissau’, écrit le chef de l’Etat sur son compte Twitter.

Aristides Gomes, a pris lundi ses fonctions avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de deux ans.

A 63 ans, il succède à Augusto Antonio Artur Da Silva, nommé fin janvier, qui comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015 n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016.

La Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

Les deux hommes, membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption.

"La réussite de ma mission républicaine dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration qui me seront manifestés par le président de la république et par toute la classe politique", a déclaré M. Gomes.

La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019. D’ici là, des législatives sont prévues au mois de novembre.