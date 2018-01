‘La réforme institutionnelle amorcée par notre institution est plus qu’une urgence, elle est une nécessité. Elle répond aux exigences d’adaptation aux règles modernes de gouvernance ainsi qu’à l’impératif d’un usage à la fois rationnel et raisonnable des ressources’, a déclaré Robert Dussey, le président du conseil des ministres de la Cédéao, à l’ouverture d’une session extraordinaire samedi à Lomé.

Le chantier de réformes structurelles et institutionnelles sur lequel s’est engagée notre organisation depuis déjà une décennie, arrive presque à son achèvement grâce aux efforts et au sens de la communauté de nos Chefs d’Etat et de gouvernement, a souligné le ministre des Affaires étrangères togolais.

La réunion du jour concerne l’attribution des postes statutaires au sein des institutions de la communauté. La grande innovation est la réduction du nombre drastique de commissaires qui passe de 15 à 9. Le choix sera douloureux pour les membres dont tous ne pourront pas être servis.

Mais c’est le seul moyen pour donner à l’organisation ouest-africaine les moyens de s’inscrire dans une nouvelle dynamique d’efficacité et de pragmatisme, a rappelé M. Dussey.

La Cédéao est actuellement présidée par Faure Gnassingbé.