A Lomé, les inondations seront bientôt un lointain souvenir

Le chef de la délégation de l’Union européenne, Nicolas Berlanga-Martinez, s’est rendu jeudi sur le site du 4e lac de Lomé situé dans la zone de Zoro Bar à Lomé, actuellement en construction.

L’ouvrage fait partie de la deuxième phase du projet d’aménagement urbain cofinancé par l’UE (28,2 milliards de Fcfa) et l’Etat t (7 milliards).

Les travaux portent sur le décapage et le nettoyage d’une zone de 44 ha, la création d’un lac de 26 ha par dragage d’environ 800 000 m³ de sable lagunaire, la construction de 4,8 km de grands canaux de collecte des eaux pluviales et de décharge vers l’océan et la construction de 28,5 km de réseaux d’assainissement dans les quartiers périphériques, lesquels seront raccordés aux canaux de collecte.

Nicolas Berlanga Martinez

Ce projet d’aménagement et la construction des ouvrages d’assainissement des quartiers périphériques de la capitale a été lancé début 2016.

Il devrait protéger les quartiers d’Akodesséwa, zone portuaire, Adakpamé, Adamavo, Kagnyikopé, Kagomé, Baguida et d’autres des inondations récurrentes générées par les fortes pluies.

M. Berlanga-Martinez s’est félicité de l’avancement des travaux exécutés à plus de 50% par les entreprises Eiffage et Ger.

Présent aux côtés de l’ambassadeur européen le ministre de l’Agriculture, Ouro-Koura Agadazi, a salué l’engagement de l’UE et remercié Nicolas Berlanga-Martinez qui a mené ce projet de bout en bout avec détermination.