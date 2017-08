Appui au désenclavement

L’Allemagne va financer pour 17 milliards de Fcfa la construction de plus de 900 km de pistes rurales dans les zones cotonnières et celles de production de café et de cacao. L’Etat participera à hauteur de 6 milliards.

‘La construction de ces pistes va permettre d’écouler plus facilement leur production et à la population d’accéder aux services sociaux de base, notamment les hôpitaux, les écoles et les centres de loisirs’, a indiqué Ouro-Koura-Agadazi, le ministre de l’Agriculture.

Christoph Sander a exprimé sa satisfaction de voir la coopération bilatérale se développer au profit direct du monde agricole.

Depuis la reprise de la coopération avec le Togo, Berlin est particulièrement actif dans le secteur de l’agriculture. La GIZ (Agence de coopération internationale) a injecté plusieurs milliards dans différents projets de développement et d’assistance aux petits producteurs.