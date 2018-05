Assainissement : le 4e lac opérationnel

En grande partie financé par l’Union européenne, le Projet d’aménagement urbain du Togo (PAUT 2) a permis la construction de nombreux ouvrages d’assainissement dans la capitale.

Le lac est achevé et devrait être inauguré jeudi par Faure Gnassingbé et Neven Mimica, le Commissaire européen à la coopération internationale et au développement, en visite à Lomé à l’occasion des réunions ACP-UE.

Le PAUT 2 a été cofinancé par l’UE à hauteur de 28,2 milliards de Fcfa et par l’Etat pour 7 milliards.

Des ouvrages d’assainissement et de drainage d’eaux pluviales ont été construits dans les zones urbaines de Lomé (Akodesséwa, zone portuaire, Adakpamé, Adamavo, Kagnyikopé, Kagomé, Baguida, notamment).

Le plan d’eau de 26 hectares permettra d’évacuer 780 000 m3. Un réseau de canalisation de près de 40km a été construit, a précisé lundi Godfrey Kossi Ehli, le coordonnateur du projet.

Les habitants de ces zones devraient être à l'abri des inondations qui frappent régulièrement la capitale et la banlieue.

D’une superficie totale de 26 hectares, le 4e lac a une capacité de rétention estimée à 300.000 m3. Il est constitué d’un réseau de canalisation de près de 40km composé notamment de canaux de décharge, ds caniveaux rectangulaires et des canaux trapézoïdaux.

Il permettra de lutter contre les inondations, très fréquentes.