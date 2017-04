Cet homme vaut 9,4 milliards de dollars

Makhtar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique qui se trouve à Lomé, a été reçu mercredi par Faure Gnassingbé.

Il a alloué 9,4 milliards de dollars au cours de l’année fiscale 2016, afin de répondre aux principaux défis de développement de l’Afrique subsaharienne : lutter contre l’insécurité alimentaire, augmenter la productivité agricole, assurer l’accès à une énergie bon marché, fiable et propre, créer des opportunités économiques pour les jeunes, et faire face avec rapidité et efficacité à des crises telles que l’épidémie récente d’Ebola.

La BM a approuvé en mars dernier de nouveaux financements en faveur du Togo. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de 44 millions de dollars (26,5 milliards de Fcfa). Précision importante, il s'agit de dons.

Jusqu’en 2009, M. Diop était économiste au Fonds monétaire international (FMI). Juste une rue à traverser.