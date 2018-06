Des chirurgiens membres de l'Eglise Copte se mobilisent

Deux cents patients originaires de Kara, Kpalimé et Vogan et soufrant d’hernies et de goitre seront pris en charge gratuitement à partir du 16 juin pour des interventions chirurgicales.

Une opération menée par des chirurgiens égyptiens de l’Eglise Copte Orthodoxe

Cette mission médicale s’achèvera le 30 juin.

L'ambassadeur d’Egypte au Togo, Mohamed Karim Shérif, a précisé que les spécialistes égyptiens allaient travailler avec leurs collègues togolais.

Le goitre se caractérise par l'augmentation du volume de la thyroïde.

L’hernie inguinale peut être très douloureuse au niveau de l’aine et s’opère facilement.