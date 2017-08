Développer la coopération entre les ensembles régionaux

Ali Bongo Ondimba (G) et Faure Gnassingbé

Des ensembles régionaux plus soudés et liés par des accords de coopération permettraient à l’Afrique d’être plus forte sur le marché international.

C’est le point de vue exprimé jeudi soir par Sylver Aboubakar Minko-Minseme, l’ambassadeur du Gabon au Togo, lors d’un cocktail offert pour marquer l’indépendance de son pays.

Le Gabon préside actuellement la CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique Centrale, 10 Etats) et le Togo la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

Deux formidables outils d’intégration dont l’interaction pourrait être bénéfique aux deux régions du continent.

‘Nous osons croire que le mandat du président Faure Gnassingbé à la tête de la Cédéao, coïncidant avec celui du président Ali Bongo Ondimba à la CEEAC permettra aux deux zones de se rapprocher et enclencher une dynamique commune pour le développement de l’Afrique’, a déclaré le diplomate gabonais.