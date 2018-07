Développer la coopération pour anticiper la menace

Le sommet conjoint Cedeao-Ceeac* aura lieu le 30 juillet à Lomé. C’est la première fois que les deux ensembles régionaux qui rassemblent 26 pays se réunissent sous un même toit.

La réunion ministérielle se tient ce samedi pour préparer les documents qui seront soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement.

Ce sommet n’a pas de vocation économique. Il est essentiellement axé sur les questions de sécurité, de lutte contre les extrémismes et le terrorisme. Des préoccupations communes.

Au sein de la CEEAC, plusieurs pays sont directement concernés par ces problèmes, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique, notamment. En Afrique de l’Ouest, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont été dans un passé récent les victimes d’attentats sanglants et d’attaques islamistes.

L’objectif du sommet conjoint est d’identifier les menaces avec précision, d’anticiper et de développement une culture de la paix pour prévenir l’enrôlement de jeunes par des organisations violentes et leur radicalisation.

Cela suppose de développer la coopération sécuritaire et le renseignement entre les pays des deux organisations régionales.

C’est l’ambition du sommet de Lomé.

______

* Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest – Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale