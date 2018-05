Dynamiser l'ensemble sous-régional

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, préside vendredi une réunion extraordinaire des ministres des pays membres du Conseil de l’Entente.

Créé en 1959, cette organisation est la doyenne des institutions sous régionales ouest-africaines. A l'initiative de Felix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire) et de Gnassingbé Eyadema (Togo) elle ambitionnait de rassembler dans un même espace politique et économique le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo.

Inactif pendant de longues années, le Conseil de l’Entente a entrepris de se relancer avec plusieurs projets dans l’électrification, l’assainissement et la formation d’experts en infrastructures routières et ferroviaires.

La Banque africaine de développement (BAD) s’est engagée à aider l’organisation en lui accordant un financement de 5 milliards de Fcfa.

La réunion de Lomé a pour thème le renforcement de la coopération entre Etats membres.