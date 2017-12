Engagement renouvelé

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a annoncé le renouvellement de ses programmes quinquennaux de coopération avec le Togo. Une décision prise au regard des résultats obtenus sur les précédents projets, a indiqué Saturnin Epie, le représentant de l’organisation à Lomé.

L’engagement de l’UNFPA prendra en compte un certains nombres d’éléments pour affiner son action comme le Plan national de développement du Togo pour 2019-2023 qui est en cours d’élaboration, mais aussi toutes les initiatives onusiennes et celles de l’Union africaine en matière de développement.

Le Fonds des Nations unies pour la population est la plus grande source des fonds de développement international pour la population.

En travaillant avec des gouvernements et des ONG dans plus de 140 pays, le Fonds appuie des activités (notamment en faveur du droit à la santé et pour l'égalité des chances) dans l’objectif de réduire la pauvreté.