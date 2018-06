Ensemble, on est plus fort

Les responsables des pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) et de l’Union européenne doivent se retrouver lundi à Bruxelles pour fixer les modalités de l’ouverture des négociations visant à établir un nouveau partenariat en 2020.

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, désigné chef des négociations au nom des ACP, se trouve dans la capitale belge.

La Commission européenne a reçu quitus du Conseil européen pour engager les pourparlers fin août.

‘Nous sommes prêts pour nous engager vers un partenariat moderne et dynamique avec nos amis d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette nouvelle alliance permettra de répondre aux nombreux challenges comme la pauvreté, les inégalités, la paix et la sécurité, mais aussi les changements climatiques’, a déclaré Neven Mimica, le Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement.

Les deux parties espèrent parvenir à un accord fort et équitable.