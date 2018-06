Evoluer vers un partenariat plus moderne

Organisées par la Commission européenne depuis 2006, les Journées européennes du développement (JED) sont l’évènement européen majeur rassemblant annuellement la communauté du développement pour un partage d’idées et d’expériences, de sorte à inspirer de nouveaux partenariats et des solutions innovantes aux défis les plus urgents du monde.

L’édition 2018 (5-6 juin) portera en particulier sur la place et le rôle des femmes et des jeunes filles dans le développement.

Une session sera consacrée à l’avenir du partenariat antre l’UE et les pays ACP à deux ans de la fin de l’accord de Cotonou.

L’UE entend moderniser les relations avec les 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Après 43 ans de coopération, le temps est venu d'évoluer vers un partenariat plus moderne et plus dynamique. Sur la base des enseignements tirés de l'accord de Cotonou et des valeurs qu'ils partagent, l'UE et ses partenaires sont sur le point de transformer leur relation pour mieux l'adapter aux réalités d'aujourd'hui.

Les prochaines négociations qui débuteront fin août seront cruciales pour trouver de nouveaux moyens de stimuler la croissance de manière durable et de relever les défis mondiaux.

Plusieurs personnalités prendront part aux échanges. Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, dont le pays a été chargé de piloter les négociations avec l’UE, Patrick Gomes, le secrétaire général des ACP, Stefano Manservisi, directeur général de DEVCO et d’autres responsables de la Commission européenne.

Comment tirer le meilleur parti de ce partenariat réunissant plus d'une centaine de pays et 1,5 milliard de personnes ? la session qui se déroulera mardi permettra de mettre en évidence les enjeux clés et d’explorer la façon de parvenir à un accord collectif.