Fin de la réunion ministérielle du Conseil de l'entente

Le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey a présidé dimanche à Lomé la réunion ministérielle du Conseil de l’Entente.

Une organisation qui rassemble le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo).

Ce sous-ensemble régional francophone entend se faire une place entre la Cédéao et l’UEMOA.

Il affiche ses spécificités : promotion de l’emploi, formation, échanges économiques.

A l’issue des travaux, les ministres ont fermement condamné la traite des migrants, les violations flagrantes et les pratiques esclavagistes en Libye. Ils ont invité les autorités libyennes à prendre les mesures appropriées pour faire cesser ce scandale. Ils ont salué les initiatives prises récemment par l’Union africaine et l’Union européenne pour rapatrier les migrants et monter une task force destinée à démanteler les réseaux de trafiquants.

Par ailleurs, l’organisation a adopté son budget et fait le point sur l’impact poour les populations de différentes initiatives menées dans la région en matière d’hydraulique villageoise, d’électrification, d’infrastructures scolaires et sanitaires.

La réunion a également été l’occasion de faire le point sur le projet de construction de la tour Entente à Abidjan-Plateau ainsi que sur celui de d’un Centre commercial à Niamey.

Enfin, le conseil des ministres a pris bonne note du rapport d’activité et du rapport financier du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER).

Afin d’améliorer la coopération, le Conseil de l’entente a décidé de développer les relations avec les organisations régionales comme la Cédéao et avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

‘Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont le fruit de la vision imprimée par nos chefs d’Etat depuis le sommet de la refondation et notre volonté politique de renforcer notre coopération. Les préoccupations des populations sont multiples et légitimes. Nous devons mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes les décisions prises ici afin de donner des réponses concrètes aux attentes légitimes des populations’, a déclaré Robert Dussey à la clôture de la réunion.