L'Allemagne en première ligne

La première pierre du futur hôpital financé et construit par l’Allemagne dans le nord du Togo sera posée symboliquement jeudi par Johannes Selle, membre du Bundestag et du Comité de la coopération du Parlement allemand et président du groupe d’amitié parlementaire Allemagne-Togo.

M. Selle est un habitué de Lomé où il s’est rendu à plusieurs reprises à l’occasion, notamment, du Printemps de la coopération germano-togolaise.

Le parlementaire a été reçu mercredi par le président de l’Assemblée nationale, Dama Dramani. Pour ce déplacement, il est accompagné par un certain nombre d’hommes affaires.