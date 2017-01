La Banque mondiale s’engage encore un peu plus

Le gouvernement togolais et la Banque mondiale (BM) ont lancé lundi les consultations pour la préparation du nouveau cadre de partenariat sur la période 2017-2020.

Les membres du gouvernement présents (Economie, Planification, Enseignement primaire et supérieur, Mines, Administration territoriale, Environnement, Sécurité, Commerce, Agriculture et Transport) ont plaidé pour davantage d’aide pour assurer le développement.

La nouvelle stratégie proposée par la BM a pour objectif d’aider le Togo à mettre en place les conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable, tirée par un secteur privé dynamique et des politiques publiques efficaces.

Elle est alignée sur les grandes orientations du programme national de développement actuellement en cours d’élaboration par le Togo et se propose de s’articuler autour des principaux piliers comme, renforcer la performance du secteur privé, promouvoir l’inclusion économique et sociale, la soutenabilité et résilience.

‘L’élaboration de cette nouvelle stratégie intervient à un moment où le groupe de la Banque mondiale a introduit un nouveau modèle d’engagement avec les pays structurés en deux étapes, la conduite d’un diagnostic sur les contraintes de développement du pays, l’élaboration du cadre de partenariat pays sur la base des priorités nationales et des grandes conclusions du diagnostic’, a précisé Pierre Frank Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo. Il avait à ses côtés Joëlle Businger, la représentante de l’institution à Lomé.

M. Laporte a indiqué que des ressources supplémentaires étaient sur le point d’être mobilisées en faveur du nouveau cycle de financement.