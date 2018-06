'La stratégie énergétique du Togo est remarquable'

Le Togo espère parvenir d’ici 2030 à l’électricité pour tous. Une ambition qui nécessitera de gros moyens. Une réunion se déroule mercredi à Lomé pour mobiliser des fonds publics et privés.

Parmi les participants se trouve Ségolène Royal, l’envoyée spéciale de la France pour l’Alliance solaire Internationale (ASI), une initiative lancée par Paris et New-Delhi lors de la COP 21 pour accélérer le déploiement de l’énergie solaire dans les pays en développement.

Dans l’entretien qui suit, l’ancienne ministre de l’Environnement se déclare impressionnée par la politique énergétique mise en œuvre par les autorités togolaises.

Republicoftogo.com : Le manque d’accès à l’énergie est un frein au développement. Que pensez-vous de la décision du Togo d’opter pour l’off-grid* ?

Ségolène Royal : C’est le meilleur choix que pouvait faire le Togo. Ce dispositif permet de fournir de l’électricité de proximité.

Toutes les activités agricoles, artisanales, commerciales et celles des petites entreprises sont appelées à se développer avec l’arrivée de l’électricité. Elle va créer de l’activité, générer des emplois et de la valeur ajoutée. Les enfants pourront également mieux étudier grâce à de la lumière. Les bénéfices sont énormes pour la population.

Bien sûr le démarrage d’une politique énergétique ambitieuse comme celle du Togo, n’est pas une chose facile, mais ce pays se débrouille plutôt bien.

Republicoftogo.com : L’électricité est chère pour des habitants qui ont peu de ressources

Ségolène Royal : Oui, absolument, les tarifs doivent baisser et c’est justement l’objectif de l’Alliance solaire Internationale.

La seule solution est de commander les équipements en grande quantité. L’alliance solaire a les moyens notamment de surveiller la qualité des appels d’offres. Et quand les pays se regroupent pour acheter, cela fait baisser le prix.

Republicoftogo.com : Le Togo a-t-il les moyens de ses ambitions ?

Ségolène Royal : J’ai visité de nombreux sites au Togo où sont déployés des systèmes solaires. Je dois faire part de mon admiration. Le développement va très vite. La stratégie énergétique du Togo est vraiment exemplaire. Personnellement, je continuerai à m’impliquer pour que les objectifs soient atteints le plus rapidement possible en faveur des populations. Et je suis convaincue que les partenaires internationaux répondront à l’appel du Togo.

* hors-réseau

Le hors réseau électrique inclue le marché des sites isolés est aussi appelé électricité décentralisée. C' est un marché qui a démarré il y a plus de 30 ans et suit un développement constant et régulier avec une croissance à deux chiffres car économiquement équilibré. Il est plus simple et économique d'avoir des installations autonomes, c'est à dire produisant et consommant leur propre électricité plutôt que de les raccorder au réseau.