Le Conseil de l’Entente trace la voie

Les pays membres du Conseil de l’entente (Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d’ivoire et Togo) se réuniront lundi à Lomé au niveau ministériel.

Cette organisation régionale présidée par Faure Gnassingbé entend jouer un rôle politique, mais surtout économique et de développement.

Depuis vendredi, les experts sont réunis à Lomé pour préparer les dossiers.

L’un concerne le CERFER, le Centre régional de formation pour l’entretien routier. Depuis Lomé où il a son siège, il a pour mission de développer les aptitudes professionnelles des personnels intervenant dans l'entretien routier et ferroviaire. L’objectif est de pouvoir former des experts en BTP et dans le rail.

D’autant plus important au moment où les pays de la région travaillent sur un projet de boucle ferroviaire Lomé-Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan.