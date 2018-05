Le PM reçoit des responsables de l'OIF et de Shelter

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu jeudi l’administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouane et une délégation de SHELTER-Afrique.

Les échanges ont porté sur la coopération avec l’organisation. M. Ouane était porteur d’un message de la secrétaire général de l’OIF au chef de l’Etat

Le chef du gouvernement s’est également entretenu avec une délégation de Shelter Afrique conduite par son directeur général, Fémi Adewolé.

Véhicule d’investissement établit par 44 Etats africains, la Banque africaine de développement (BAD) et la Société africaine de réassurance, Shelter offre des produits et des services connexes pour appuyer de façon efficace le développement de l’immobilier résidentiel et commercial abordable en Afrique sub-saharienne.