Le Togo au seuil du Compact

Le Togo a franchi une étape décisive l’année dernière dans le processus devant conduire à son éligibilité au MCA, le Millennium Challenge Account.

Le pays bénéficie du programme appelé ‘de seuil’ (Threshold) qui lui permettra d’atteindre plus rapidement le ‘compact’ dont l’enveloppe peut atteindre jusqu’à 400 millions de dollars d’aide.

En 2017, le Threshold sera renouvelé, a-t-on appris de l’organisation.

Le pays a en effet validé 12 indicateurs et reste éligible au compact qui ne requiert pas de remplir tous les critères, mais de s’en rapprocher (10/20).

Le niveau de corruption est un facteur clé et les responsables du MCA préfèrent attendre que le Togo valide l’indice de corruption sur deux années successive.

Le Millennium Challenge Account est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

Concrètement, les bénéficiaires peuvent recevoir des aides très importantes.

Pour parvenir au Compact, chaque Etat doit remplir un certain nombre de conditions.

Le MCA finance les projets dans différents domaines prioritaires comme l’agriculture et l’irrigation, les transports (routes, ponts et ports), l’énergie, l’approvisionnement en eau potable et assainissement, l’accès à la santé, le développement des entreprises et de la finance, les initiatives de lutte contre la corruption, les droits et accès à la terre, l’accès à l’éducation, etc…

Le MCC exige que les pays sélectionnés identifient les priorités pour parvenir à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté.