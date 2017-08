Le chef de l'Etat reçoit Robert Lighthizer

Robert Lighthizer, le représentant au Commerce des Etats-Unis, a été reçu jeudi par le président Faure Gnassingbé. L’officiel US participe au forum annuel de l’Agoa qui se déroule actuellement à Lomé.

‘Les États-Unis et l'Afrique : Partenariat pour la prospérité à travers le commerce’, tel est le thème retenu pour cette rencontre qui rassemble 1000 délégués africains venus de 38 pays bénéficiant de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique.

MM. Lighthizer et Gnassingbé ont également abordé la coopération entre le Togo et les Etats-Unis. Une relation au ‘beau fixe’, mais les perspectives économiques et commerciales entre les deux pays doivent être renforcées’, a concédé le représentant au Commerce.