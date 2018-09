Les Lions vont financer un hôpital de jour au CHU de Lomé

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a reçu jeudi le Gouverneur du District 403 A2 des Lions Clubs International, Sessé Mawussé d’Almeida.

Ce District regroupe les pays suivants : Togo, Côte d’Ivoire, Libéria et Sierra Léone.

L’organisation caritative a notamment en projet un centre anti-cancer dédié aux enfants au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, une clinique ophtalmologique dans la région Maritime et la construction d’une école dans la même région.

Implantée au Togo depuis 1958, les Lions Clubs, c'est un grand mouvement international composé d'hommes et de femmes volontaires qui, dans un esprit d'unité et de solidarité, s'attellent à la tâche essentielle de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

L’organisation s’appuie sur les compétences des membres dans chaque pays - ils sont 60.000 au Togo – et sur celles de partenaires associatif et institutionnels.