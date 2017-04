Les fruits de la coopération entre le Togo et l'Allemagne

Un projet commun de traitement et d'épuration d'eau et un autre concernant l’habitat social ont été annoncés mardi à Lomé à l’occasion du ‘Printemps de la coopération’, un Forum économique entre le Togo et l’Allemagne.

L’entreprise allemande TKM (TurnKey Management) sera chargée des deux.

Sa responsable Christine Deibert qui signé mardi un protocole d’accord en ce sens avec Fiatuwo Kwadjo Sessenou, le ministre de l’Urbanisme et du Cadre de vie. Il avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey.

‘C’est un véritable coup de pouce au projet pilote déjà en cours pour permettre aux togolais d’avoir accès aux logements sociaux à moindre coûts dans des milieux assainis’, a déclaré le ministre.

Les projets comprennent également un le transfert de technologie.