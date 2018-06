Les jeunes africains à Pékin avant leurs ainés

Une partie du groupe de jeunes chinois et africains

105 jeunes leaders africains, issus de 54 pays ont pris part à Bejing et à Sichuan au 3e Festival Chine-Afrique qui s'est achevé jeudi. Parmi eux, des Togolais.

Du 21 au 29 juin les participants ont voyagé de Beijing à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, pour visiter des parcs de haute technologie, ainsi que des sites pittoresques et historiques, et assister aux symposiums organisés dans des ministères, commissions, universités et communautés locales.

Cette rencontre était organisée en prélude au sommet Chine-Afrique (FOCAC) qui aura lieu en septembre prochain à Pékin et auquel est convié le président Faure Gnassingbé.

Logique, la Chine est l’un des principaux partenaires du Togo.