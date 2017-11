Les ravages de la cybercriminalité

Le Conseil de l’Entente* a décidé de s’attaquer au fléau de la cybercriminalité. Les experts des pays membres de l’organisation sont réunis depuis mercredi à Lomé pour en discuter, prélude à la réunion des ministres vendredi.

Le directeur de la police nationale, Teko Koudouwovor, a confié que la délinquance numérique était en plein essor au Togo, tendance favorisée par le développement de l’accès à internet.

Non seulement en plein essor, mais de plus en plus sophistiquée.

Si les fameux scam 419 en provenance du Nigeria ont presque disparu, les experts en crimes numériques ont développé leurs activités dans le pishing, la prise de contrôle à distance des ordinateurs, le racket par verrouillage, le changement d’identifiants bancaires, notamment.

Les hackers basés en Afrique de l’Ouest ne visent pas forcément des utilisateurs de la région. Ils s’en prennent plus volontiers à des entreprises et des particuliers en occident car plus riches. Ils considèrent comme étant plus rentable de vider un compte en Europe ou aux Etats-Unis ou de demander une rançon élevée à une société dont les ordinateurs ont été piratés.

Le Conseil de l’Entente a toutes les raisons de s’inquiéter. Selon diverses estimations, plusieurs centaines de millions de dollars sont détournées par des cybercriminels chaque année sur le continent.

* Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo