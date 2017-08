Lutte contre la corruption : l'UE renforce son assistance

L’union européenne (UE) a annoncé mardi le financement d’un projet destiné à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

L’exécution confiée à l’Alliance nationale des consommateurs et de l’environnement (ANCE) permettra de renforcer les capacité de 50 organisations de la société civile, d’informer 4 millions de Togolais sur les mécanismes de lutte contre la corruption, de renforcer les programmes d’enseignement sur les droits de l’homme et la lutte contre l’impunité au Togo.

L’UE met sur la table 500.000 euros.

L’initiative bénéficie de l’appui technique de Transparency international, de l’Autorité de régulation des marchés publiques, de l’Office togolais des recettes et de la Haute Autorité de lutte contre la corruption.

Nicolas Berlanga-Martinez, le représentant européen au Togo a salué la volonté des autorités de disposer d’un cadre légal de lutte contre la corruption

‘L’appui renforcé de l’UE et des autres partenaires techniques et financiers pour renforcer la gestion des finances publiques, y compris la passation de marché et lutte contre la corruption, se justifie par des avancées réalisées par le gouvernement’, a indiqué le diplomate