Négociations ACP-UE : feu vert du Conseil européen

La Commission européenne a reçu du Conseil européen le feu vert pour débuter les négociations avec le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique). L’information a été donnée samedi par Kamina Johnson Smith, la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque qui est aussi la présidente du Conseil des ministres des ACP.

‘L'adoption du mandat de négociation par le Conseil européen est un développement opportun et bienvenu. Il constitue une étape nécessaire dans le processus de lancement des négociations qui devrait avoir lieu en juillet et marquera un nouveau chemin dynamique dans le cadre de la coopération ACP-UE’, a-t-elle déclaré.

Le nouvel accord qui sera mis en place après 2020 vise à renforcer et à moderniser le partenariat avec l’UE en mettant l'accent sur le développement durable et la coopération plus étroite dans les enceintes multilatérales.

Les prochaines négociations seront cruciales pour trouver de nouveaux moyens de stimuler la croissance de manière durable et de relever les défis mondiaux.

Les pourparlers débuteront fin août et la cérémonie de lancement aura lieu le 19 juillet à Bruxelles. Le Togo a été choisi par les ACP pour diriger les discussions lors du conseil des ministres ACP-UE qui s’est tenu fin mai à Lomé.