On ne sait jamais

On l’a observé encore très récemment au Burkina-Faso, l’Afrique de l’Ouest n’est pas à l’abri d’une attaque terroriste. Mieux vaut donc anticiper et avoir des forces de sécurité et des personnels de secours prêts et bien entraînés au cas ou.

C’est l’objet d’un exercice qui débutera dans les prochains jours avec l’assistance de la coopération française.

Information confirmée vendredi par Stéphane Guérin, attaché de la sécurité intérieure à l’Ambassade de France à Lomé.

Premiers à avoir débuté les exercices il y a 3 semaines, les pompiers. Ils arrivent en fin de formation dont l’essentiel a porté sur l’assistance aux victimes en cas d’attentat.

Les autorités togolaises ont renforcé la sécurité depuis le déclenchement de la vague terroriste au Sahel. Les bâtiments publics, les grands hôtels, les ambassades et l’aéroport sont désormais protégés. Gardes statiques, parpaing et fouille des véhicules.