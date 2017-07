L’Union européenne (UE) a annoncé vendredi le financement d’un nouveau programme de développement pour la préfecture d’Anié (région des Plateaux).

‘Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans la région des Plateaux’, tel est le nom de cette initiative lancée par l’ambassadeur européen au Togo, Nicolas Berlanga-Martinez.

Il porte à trois, le total des projets financés par l’UE dans la région.

L’objectif est de sensibiliser, d’éduquer, de faire connaitre des lois et de renforcer les capacités des autorités locales et de la population.

Le projet sera piloté par deux associations RADDHO (Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme) et AJEAH (Association des jeunes engagés pour l’action humanitaire).

Cette implication de l’UE vient en appui aux efforts menés par les autorités togolaises dans la lutte contre la corruption et pour la promotion de la culture de la transparence, a précisé M. Berlanga-Martinez.

‘La lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des finances publiques introduit un indicateur de qualité pour les dépenses publiques et cela nécessite une action concertée entre les autorités et les populations, mais aussi dans les régions au niveau local. L’UE est fière de partager des expériences et d’appuyer par ce nouveau programme les efforts du gouvernement’, a ajouté le diplomate.

Nicolas Berlanga-Martinez achève aujourd’hui à Notsé sa tournée en région après avoir visité Dapaong, Mango et l’université de Kara. Sa dernière visite à l’intérieur du pays avant son départ au Togo au terme de sa mission dans le pays.