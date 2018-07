Un volontariat universel plus équitable

L’organisation France Volontaires s’est félicitée jeudi de l’action déterminée menée par le Togo en faveur du volontariat international de réciprocité.

La réciprocité permet de nourrir des relations plus équilibrées, des liens de coopération et de solidarité entre les pays plus solides et harmonieux. France Volontaires accompagne la conception et la réalisation de missions de volontariat international de façon réciproque entre pays partenaires.

‘Le Togo fait beaucoup aujourd'hui il ne peut pas tout faire à lui tout seul. Il faut trouver des partenaires avec un plan d’action’, a déclaré Moussa Bah, représentant de France Volontaires au Togo.

Grâce au volontariat international de réciprocité, 13 Togolais ont été en mesure d’effectuer des missions à l’étranger en 2017, notamment en France et au Mali.

De jeunes Français sont venus au Togo pour des séjours d’aide et de coopération.

Avant la fin l’année, l’Agence nationale de volontariat du Togo (ANVT) enverra 11 jeunes en France, en Allemagne, au Cameroun, au Niger et en Equateur.

France Volontaires encourage le principe de réciprocité dans les échanges de volontaires pour casser le vieux schéma nord-sud afin que s’épanouissent des flux de migrations solidaires de toutes parts.

L’évolution de la société entraîne nécessairement une modernisation du regard porté sur la notion de solidarité internationale. Ainsi depuis quelques années, sont développés des projets de volontariats nouveaux et cohérents.

A l’heure de la tentation du repli sur soi, le volontariat propose de créer des passerelles au-dessus des frontières.

C’est le cas entre le Togo et la France.