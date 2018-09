Le sommet Chine-Afrique s’est achevé mardi à Pékin. Le président Faure Gnassingbé restera dans le pays quelques jours afin d’y développer les contacts avec les milieux d’affaires et le secteur public. Il doit se rendre dans deux provinces à forte vocation industrielle. Après une rencontre le 6 septembre avec son homologue Xi Jinping, il participera à un forum économique Chine-Togo.

Lors de son intervention hier au sommet, le chef de l’Etat togolais a rappelé les fondamentaux de la relation avec Beijing.

‘Les amis s’enrichissent de leurs différences. Ils se nourrissent en toutes choses. Jamais ils ne cèdent à la tentation de jugements péremptoires ou de critiques hâtives. Les amis agissent l’un envers l’autre avec fidélité et loyauté’, a-t-il rappelé.

M. Gnassingbé a plaidé pour une coopération ‘qui produit des résultats tangibles et contribue réellement à favoriser les avancées économiques de nos Etats et à améliorer la vie de nos populations’.

Il a souhaité que l’aide au développement bénéficie en priorité à la jeunesse.

Mercredi, le chef de l’Etat a reçu les responsables du conglomérat China Merchants Group (logistique portuaire, transport maritime, construction navale, immobilier). Cette entreprise est actionnaire à 50% de Lomé Container Terminal (LCT).

Autre rencontre, celle avec les dirigeants de Star Times spécialisée dans la diffusion satellitaire et terrestre, la diffusion numérique et la vente de droits TV. L’entreprise fabrique également des décodeurs et propose une gamme de smartphones.