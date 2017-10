Volontariat : accord avec l’UE

Cristina Martins Barreira, l’ambassadrice de l’Union européenne au Togo, a signé mercredi un accord de partenariat avec l’Etat togolais afin d’accompagner le développement des activités de l’Agence nationale de volontariat (ANVT).

Il s’agira plus précisément de former une cinquantaine de jeunes diplômés d’ici fin 2017 et une centaine de volontaire en 2018.

Ils auront l’occasion d’acquérir une expérience enrichissante et d’apporter leur contribution dans des domaines tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la justice, la décentralisation, secteurs prioritaires de l’UE au Togo.

Victoire Tomégah-Dogbé et Cristina Martins Barreira mercredi à Lomé

‘Nous devons poursuivre les efforts de mobilisation des jeunes parce que cela leur donne une première expérience professionnelle au service de leur pays. Les besoins restent considérables par rapport aux attentes des jeunes, c’est pour cela, toute initiative qui va dans ce sens est appréciée’, a déclaré lors de la cérémonie de signature Victoire Tomégah-Dogbé, la ministre en charge du Développement à la Base.