Concert de Joss Stone à Lomé

La chanteuse britannique Joss Stone donnera un concert exceptionnel le 22 avril prochain à l’Institut français du Togo. Une étape de plus dans sa tournée mondiale qui vient de la conduire en Asie.

En 2001, elle remporte une audition locale afin de participer à l'émission Star For a Night Junior de la BBC.

Sa prestation de On the radio de Donna Summer à l'émission lui vaut de se faire remarquer par une équipe de production londonienne. Elle s'envole pour New York passer une audition auprès du président de la maison de production S-Curve Records qui lui offre un contrat.

Son premier album, 'The Soul Sessions', fait un tabac et, depuis, elle enchaîne les succès et vend des millions de disques. Même les stars reconnues ne sont pas insensibles au charme de la chanteuse de musique soul.

Joss Stone a ainsi chanté en duo avec de grands noms de la musique, comme Stevie Wonder, Sean Paul ou James Brown.

En 2008, elle partage même la vedette avec Johnny Halliday sur le titre 'Unchained Melody'.

Végétarienne convaincue, Joss Stone n’hésite pas à militer pour cette cause.

Autre particularité de cette chanteuse talentueuse, le fait qu’elle soit le plus souvent pieds nus sur scène.

Information pratiques

Institut Français du Togo

Samedi 22 avril 2017 à 20h30

Entrée : 1000 Fcfa

Renseignements : 22 53 58 00