Des révélations togolaises exposent à Paris

Art, créativité et découverte pendant 5 jours

Plusieurs artistes togolais exposent du 4 au 8 mai à biennale internationale des métiers d’art et création (Révélations) qui se déroule au Grand Palais à Paris.

Révélations porte un regard nouveau sur la création contemporaine. La biennale place le créateur au centre de l’événement et invite au dialogue les métiers d’art et de création du monde entier.

Plus de 400 créateurs artisans-créateurs, artistes de la matière, designers, galeries, manufactures d'art, maisons d'excellence, fondations présentent leurs créations originales et inédites, aux 45.000 visiteurs professionnels et amateurs attendus pour cette 3e édition.

Parmi les créateurs togolais présents, l’atelier Avleyo qui réalise des tissages d’exception et fabrique du mobilier mêlant tradition africain et tendances contemporaines.

Accéder au site de la biennale